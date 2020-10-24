Белорусские силовики задержали не меньше 17 человек на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/c25f9738-16bf-11eb-ab60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

Правозащитникам Белоруссии известно как минимум о 17 задержанных в ходе протестных акций, которые начались в городах страны.

Четверых человек забрали в Минске, по трое — в Речице и Бресте, по двое — в Пинске, Гродно и Гомеле, одного — в Лиде. Среди них журналисты «Комсомольской правды» и газеты «Новый час».

Двоих задержанных отпустили. Список с фамилиями опубликован на сайте правозащитного центра «Весна».

Как писал NEWS.ru, акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах страны 25 октября в 15:00. В центре столицы собрались несколько тысяч человек. Митингующие направляются в сторону стелы «Минск — город-герой». Они несут бело-красно-белые флаги и скандируют «Жыве Беларусь!».

Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.