Белорусские силовики со спины избили сдавшегося им человека

https://static.news.ru/photo/317b3500-dcdc-11ea-a594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сотрудники ОМОН избили жителя Витебской области, который встал перед ними на колени и положил руки за голову. Один из силовиков с разбегу ударил его ногой со спины.

Видеоролик с места событий, который опубликован в Telegram-канале «Беларусь головного мозга», сняли жители близлежащих домов из окна. Затем другой омоновец избил мужчину дубинкой по голове, после чего его утащили.

Очевидцы просили отпустить человека.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — около 10%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.