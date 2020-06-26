Белорусские блогеры стали фигурантами уголовных дел на фоне протестов

https://static.news.ru/photo/7769476a-b7c9-11ea-9af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В Белоруссии возбудили уголовные дела против четырёх блогеров. Это администратор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, блогер из Слуцка Владимир Неронский, автор YouTube-канала MozgON Владимир Цыганович и брестский блогер Сергей Петрухин. Им вменяют статьи об организации нарушений общественного порядка либо об оскорблении представителя власти.

По информации правозащитного центра «Весна», Неронский и Петрухин проходят по делу оппозиционера Сергея Тихановского. Им вменяют организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Таковые, считает следствие, имели место во время проведения избирательного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую 29 мая в Гродно. Неронский стал также фигурантом дела об оскорблении председателя Слуцкого райисполкома в видеоролике, выложенном на его канале.

29 мая в Гродно проходило мирное собрание в рамках избирательного процесса, и никаких действий, грубо нарушающих общественный порядок, не было. Это следует из многочисленных видео, которые размещены в Интернете, — подчёркивают в «Весне».

Правозащитники также говорят, что ситуация относительно Лосика и Цыгановича неясная. Известно, что в отношении них возбудили уголовные дела, но пока непонятно, в чём именно они подозреваются.

Как утверждают в «Весне», «уголовное преследование всех перечисленных выше блогеров носит политический характер, это значит, что мы рассматриваем их как политических заключённых».

Политзаключёнными в Белоруссии признаны 17 человек, в том числе претендующий на пост президента экс-банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард и подруга Светлана Купреева, блогер и глава инициативной группы Светланы Тихановской Сергей Тихановский и его соратники Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушаков, Александр Аранович.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из Конституции страны в результате референдума 2004 года).

Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.