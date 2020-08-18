Белорусские байкеры проехали по Минску под песню «Саня останется с нами»

https://static.news.ru/photo/c95a7518-3ccb-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Белорусские байкеры, поддерживающие действующего президента республики Александра Лукашенко, решили проехать по столице под песню «Саня останется с нами» минской группы Rockerjocker.

Информационное агентство БелТА в своём Telegram-канале опубликовало видео с песней байкеров. Молодые люди прикрепили флаги Белоруссии к мотоциклам, после чего поехали по улицам Минска. Видео заканчивается хештегом #ЯМЫБАЦЬКА.

Я с вами, ребята. Ребята, я с вами. Саня останется с вами, всё будет окей, — поётся в произведении.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко во вторник, 18 августа, прошли в Могилёве, Гомеле и некоторых других населённых пунктах республики.

Демонстрация в Могилёве продолжалась около часа. По оценке белорусских СМИ, на ней было 6–7 тысяч человек. Перед собравшимися выступали чиновники городского и областного уровней. После того как сторонники Лукашенко покинули площадь, её заняли выступающие за честные выборы и отставку главы государства горожане.