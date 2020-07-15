Белоруссия отменила карантин для россиян

https://static.news.ru/photo/568042ac-c6be-11ea-b4a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Белоруссии отменили требование, обязывающее прибывающих в республику россиян отбывать двухнедельную обсервацию.

Об этом сообщает белорусский Минздрав.

Российская Федерация исключена из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, — гласит сообщение на сайте ведомства.

В марте белорусские власти ввели правило, согласно которому прибывающие в страну граждане государств, входящих в перечень стран с неблагоприятной медицинской ситуацией, должны 14 дней находиться под медицинским наблюдением.

В России за всё время пандемии выявлено 746 369 случаев COVID-19 при 11 805 летальных исходах. В Белоруссии — 65 443 случая заражения и 480 погибших.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил своё высказывание о том, что «трактор всех вылечит» от коронавируса. По его словам, благодаря физической работе после COVID-19 восстановился глава витебского облисполкома Николай Шерстнев.