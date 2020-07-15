Лукашенко рассказал об излечении от коронавируса благодаря спорту

https://static.news.ru/photo/ca0e7c8c-c6b1-11ea-8e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил своё высказывание о том, что «трактор всех вылечит» от коронавируса. По его словам, благодаря физической работе после COVID-19 восстановился глава витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Он отметил, что политик сам рассказал об этом главе государства, передаёт Telegram-канал «Пул Первого».

Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился <...> Это то, что я сказал в самом начале, когда пошутил: трактор всех вылечит, — поделился он.

Лукашенко отметил, что посевную кампанию останавливать было нельзя, так как в ином случае «голодали бы сейчас, нечего было бы убирать». Особенно в такой хороший год.

Он добавил, что людей не стоило закрывать в квартирах, а для хорошего здоровья нужно работать на воздухе.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что лечиться от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, можно при помощи мёда. Между тем в ВОЗ считают, что применение непроверенных средств против коронавирусной инфекции может поставить под угрозу жизнь пациентов.