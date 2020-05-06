В ВОЗ призвали лечить от коронавируса только проверенными средствами

https://static.news.ru/photo/d0ad20c0-8f70-11ea-ac6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Применение непроверенных средств против коронавирусной инфекции COVID-19 может поставить под угрозу жизнь пациентов. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там подчеркнули, что поддерживают традиционную медицину. Однако напомнили, что использовать препараты следует только после того, как они успешно прошли клинические испытания.

В условиях, когда [учёные] ищут лекарства против коронавирусной инфекции, нужно с осторожностью относиться к вводящей в заблуждение информации <...> по поводу эффективности некоторых лекарств, — цитирует ТАСС информационный бюллетень ВОЗ.

В тексте, в частности, указано на то, что «многие растения и вещества предлагаются без соблюдения минимальных требований и свидетельств качества, безопасности и эффективности».

Применение против коронавируса средств, которые не прошли этап полноценных исследований, может представлять угрозу, так как даст людям ложное чувство безопасности, отметили эксперты ВОЗ.

Время от времени в мире появляются слухи о тех или иных народных методах лечения коронавируса. Так, это стало причиной резкого подорожания в России лимонов и имбиря. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, как писал NEWS.ru, и вовсе заявил, что «лучшим лекарством» от СОVID-19 являются сало, лук и чеснок.