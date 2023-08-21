Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых импортозамещающих проектов

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Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых импортозамещающих проектов в промышленности, заявил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ. Ожидается, что проекты получат финансирование из российских кредитных ресурсов.

Мы реализуем сейчас в рамках нашего Союзного государства 17 инвестиционных проектов на сумму 127 миллиардов российских рублей. Это те проекты, которые согласованы, приняты белорусской и российской стороной. Дополнительно на сегодняшний день на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 миллиардов рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время, — отметил вице-премьер.

Ранее начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов заявил, что российскую экономику под санкциями ждет усиление роли государства, повышение роли внутреннего рынка и снижение избыточного экспорта. Он добавил, что в ряде секторов усилится тенденция к импортозамещению и повышению внимания к развитию высоких технологий.

Он добавил, что в ближайшие месяцы следует ожидать начала восстановительного подъема в промышленности, который через несколько лет должен перерасти в более долгосрочный подъем. При этом предстоит период высокой занятости и низкой безработицы, что приведет к росту зарплат.