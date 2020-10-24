Баку заявил об уничтожении боевого самолёта ВС Армении в Карабахе

https://static.news.ru/photo/3ff8da22-15f5-11eb-9aca-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/wwwmodgovaz

Боевой самолёт Вооружённых сил Армении был уничтожен в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Днём 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолёт военно-воздушных сил Армении, — сказано в сообщении.

Через некоторое время Ереван отреагировал на это заявление. Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян написала в Twitter, что распространённая Баку информация не соответствует действительности.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана назвало провокацией обстрел территорий Губадлы и Лачина. В ведомстве уточнили, что армянские войска наносят артиллерийские и ракетные удары со своих боевых позиций в Горисе и Кафане, которые находятся вблизи государственной границы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.