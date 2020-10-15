Алиев придерживается принципов ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/bf308778-0efb-11eb-821c-fa163e074e61_660.jpg Фото: OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe/facebook.com

Баку подтверждает приверженность урегулированию нагорнокарабахского конфликта на основе принципов Минской группы ОБСЕ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Эти принципы выработаны на протяжении многих лет. Более чем десяти лет, я бы сказал, — цитирует Алиева РИА Новости.

По его словам, они активно продвигались в процессе согласования позиций с предыдущим руководством Армении.

Кроме того, Алиев коснулся базовых принципов Минской группы ОБСЕ.

Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов в поэтапном плане. На первом этапе это юго-восточная часть оккупированных территорий — пять районов. На втором этапе — это территории, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией, — Лачинский и Кельбаджарский районы, — заявил глава Азербайджана.

Также прописано открытие всех коммуникаций, которые расположены в других частях армяно-азербайджанской границы, возврат беженцев в места их изначального проживания, в том числе возврат азербайджанских беженцев на территорию Шуши и других районов Нагорно-Карабахской области. Стороны должны провести переговоры по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха. Алиев подчеркнул, что Баку всегда выражал уважение этим принципам.

NEWS.ru писал, что азербайджанский лидер назвал своей главной задачей оправдать доверие народа. Об этом политик заявил, размышляя о ситуации в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.