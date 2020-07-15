Баку опроверг заявление об обстрелах армянских сёл

https://static.news.ru/photo/3b289144-c74f-11ea-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

В Минобороны Азербайджана назвали дезинформацией заявления о попытке диверсии с азербайджанской стороны и об обстрелах приграничных армянских сёл.

По словам главы пресс-службы ведомства Вагифа Даргяхлы, такая информации — вымысел и дезинформация армянской стороны, азербайджанские подразделения никогда не обстреливают населённые пункты.

Накануне в Армении заявили, что азербайджанские военные ночью пытались осуществить диверсионное проникновение на территорию страны. Как рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, армянские подразделения заняли круговую оборону и в результате «ожесточённых боёв противник, понеся потери, был отброшен». После этого, по её словам, азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес из минометов и гаубиц Д-30.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о возобновлении боевых действий на товузском направлении на армяно-азербайджанской границе. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Утром 16 июля подразделения вооружённых сил Армении с помощью тактического беспилотного летательного аппарата X-55 предприняли попытку осуществить разведывательный полёт над позициями подразделений азербайджанской армии. Беспилотник был обнаружен и уничтожен.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что обращение Армении за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показывает трусость армянских властей. При этом он отметил, что не хочет говорить о причинах, «которые повлекли провокацию Армении», но пообещал, что скоро эти причины станут известны, писал NEWS.ru.

Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении Активная начались 12 июля 2020 года— в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно.