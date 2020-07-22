Азербайджан заявил о 38 случаях нарушения перемирия со стороны Армении

https://static.news.ru/photo/4a02e584-cbeb-11ea-922b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

Подразделения ВС Армении 38 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

По его данным, позиции азербайджанских военнослужащих в сёлах Алибейли, Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района подверглись обстрелу со стороны армянских военных, находящихся в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил, на территории Чамбаракского района Армении, сёл Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также Нюзгяр, Мехдили Джебраильского района и территории Ходжавендского районa, передаёт РИА Новости.

С позиций, расположенных в сёлах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило о семи нарушениях перемирия со стороны Азербайджана. По данным министерства, азербайджанская стороны произвела 20 выстрелов из стрелкового оружия.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Баку, в результате обстрелов погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван сообщил о гибели четырёх своих военных, ещё десять солдат и один мирный житель оказались ранены. Вину за начало обстрелов не признаёт ни одна из сторон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на границе с Арменией на линии соприкосновения войск есть тяжело раненные армянские военнослужащие, а напряжение по всей линии фронта сохраняется. Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.