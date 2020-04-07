Азербайджан планирует поставить Белоруссии новую партию нефти

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR собирается 8 апреля 2020 года отправить Белоруссии новую партию сырья, рассказал представитель предприятия Ибрагим Ахмедов.
По его словам, объём поставляемого чёрного золота составит 85–90 тысяч тонн. Танкер отправится из грузинского порта Супса,
В конце марта 2020-го SOCAR завершила отправку второй партии нефти для Белоруссии. Объём составил 85 тысяч тонн.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти. Они пришли к соглашению по поставке на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».
До этого Москва и Минск не продлили контракты после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договориться об условиях. После этого российскую нефть в Белоруссию поставлял только российский конгломерат «Сафмар».
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