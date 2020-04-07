Азербайджан планирует поставить Белоруссии новую партию нефти

https://static.news.ru/photo/308d947e-78c0-11ea-a6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR собирается 8 апреля 2020 года отправить Белоруссии новую партию сырья, рассказал представитель предприятия Ибрагим Ахмедов.

По его словам, объём поставляемого чёрного золота составит 85–90 тысяч тонн. Танкер отправится из грузинского порта Супса, пишет «Интерфакс». Он не уточнил, ведут ли Баку и Минск переговоры о новых поставках нефти.

В конце марта 2020-го SOCAR завершила отправку второй партии нефти для Белоруссии. Объём составил 85 тысяч тонн.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти. Они пришли к соглашению по поставке на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».

До этого Москва и Минск не продлили контракты после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договориться об условиях. После этого российскую нефть в Белоруссию поставлял только российский конгломерат «Сафмар».