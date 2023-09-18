Азербайджан обвинил Армению в подготовке к военному нападению МИД Азербайджана: Армения роет траншеи и собирает военных для нападения

Фото: Пресс-служба МИД Азербайджана

Власти Армении готовятся к военному нападению на Азербайджан, заявили в азербайджанском МИД по итогам брифинга для аккредитованного в республике дипломатического корпуса. Уточняется, что армянские военнослужащие начали рыть траншеи на границе, строить заградительные сооружения, а также готовить личный состав и военную технику.

В последние дни наблюдается активизация военных провокаций, сопровождающаяся увеличением военно-инженерных работ и других военно-строительных работ как вдоль делимитированной границы между Азербайджаном и Арменией, так и в Карабахском регионе. Армения открыто роет новые траншеи, строит укрепления, собирает личный состав и технику для следующего военного нападения, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Также в ведомстве заявили, что Ереван пытается всячески подорвать процесс нормализации отношений с Баку и отвергает все предложения, направленные на снижение напряженности. Одной из самых ярких провокаций в Баку назвали проведение президентских выборов в Карабахе. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что руководство 14 государств, ООН, Евросоюза и многие другие отказались признавать легитимность выборов в Карабахе.

Кроме этого, в Азербайджане заявили, что Армения не хочет рассматривать одновременное прохождение в Карабах через Лачин и Агдам. Дипломаты утверждают, что армянская сторона постоянно отходит от договоренностей и выдвигает новые предлоги. В МИД Азербайджана считают, что подобные действия носят исключительно политический характер и не имеют ничего общего с гуманитарными соображениями. В Баку подчеркнули, что таким образом Ереван пытается разжечь сепаратизм на азербайджанских территориях.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об успешной доставке в Карабах партии продовольствия и медикаментов. По ее словам, это было сделано благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста (МККК), Министерства иностранных дел России и российского миротворческого контингента. Она подчеркнула, что Москва ожидает продолжения беспрепятственных гуманитарных поставок в интересах населения Карабаха.

Предыдущий груз гуманитарной помощи для карабахских армян, отправленный российским подразделением МККК, почти трое суток простоял в азербайджанской Барде. Грузовик так и не смог доехать до места назначения, так как его не пропустили. Это связано с тем, что груз доставлялся по маршруту Агдам — Ханкенди через территорию Азербайджана, что вызвало недовольство у Армении. В Ереване выступают против этого маршрута, настаивая на разблокировании Лачинского коридора. Подробнее читайте в материале NEWS.ru.