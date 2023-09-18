Захарова заявила об успешной доставке продовольствия и лекарств в Карабах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Партии продовольствия и медикаментов были доставлены в Карабах благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста (МККК), Министерства иностранных дел России и российского миротворческого контингента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства. Она подчеркнула, что Москва ожидает продолжения беспрепятственных гуманитарных поставок в интересах населения Карабаха.

По словам Захаровой, российская сторона продолжает содействовать разрешению гуманитарной ситуации в Карабахе на основе инициативы главы МИД РФ Сергея Лаврова о разблокировании Лачинского и Агдамского маршрутов для гуманитарных перевозок. В дипломатическом ведомстве считают, что улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе поспособствует возобновлению ритмичной работы по реализации договоренностей, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе, — подчеркнула Захарова.

Предыдущий груз гуманитарной помощи для карабахских армян, отправленный российским подразделением МККК, почти трое суток простоял в азербайджанской Барде. Грузовик так и не смог доехать до места назначения, так как его не пропустили. Это связано с тем, что груз доставлялся по маршруту Агдам — Ханкенди через территорию Азербайджана, что вызвало недовольство у Армении. В Ереване выступают против этого маршрута, настаивая на разблокировании Лачинского коридора. Подробнее читайте в материале NEWS.ru.