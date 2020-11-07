Азербайджан обвинил Армению в обстреле населённых пунктов

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Минобороны Азербайджана заявило о том, что вооружённые силы Армении вновь обстреливают населённые пункты ряда азербайджанских регионов, которые находятся рядом с зоной боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно данным ведомства, армянские военные подвергли артиллерийскому обстрелу посёлок Шихарх, сёла Газьян и Гусанли Тертерского района, а также село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района.

Наша армия принимает меры к подавлению огневых точек противника, — говорится в сообщении министерства.

Как писал NEWS.ru, ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения армянских вооружённых сил вынуждены были отступить в ходе боевых действий на различных направлениях фронта в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём