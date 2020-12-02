Азербайджан назвал размер ущерба Армении от боевых действий в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c0f27ff8-3480-11eb-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Руководитель департамента Центра анализа и коммуникаций экономических реформ (ЦАКЭР) Азербайджана Аяз Мусеибов оценил ущерб Армении от боевых действий в Нагорном Карабахе.

По его словам, стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофея армянской военной техники по минимальным оценкам достигает не менее $3,8 млрд.

Он также уточнил, что военные расходы в Армении в 2020 году были согласованы на уровне $716 млн.

Однако в течение 44 дней Армении был нанесён ущерб, в 5,3 раза превышающий годовые расходы на военные нужды, — отметил Мусеибов.

Руководитель ЦАКЭР подчеркнул, что согласно расчётам и экономическим показателям, на восстановление военной инфраструктуры нынешнего армянского военного бюджета уйдёт около 38 лет, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нагорнокарабахского конфликта больше нет, поэтому жизнь проживающих в этом регионе людей будет хорошей.

Глава РФ Владимир Путин, Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.