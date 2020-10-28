Азербайджан назвал число жертв обстрела Барды

https://static.news.ru/photo/27325f1c-190c-11eb-8110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В результате обстрела Вооружёнными силами Армении города Барда погибли 14 мирных жителей. Более 40 человек получили ранения. Об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13:00 (12:00 мск) с применением запрещённых кассетных снарядов по оживлённым районам города Барда погибли 14 мирных жителей, свыше 40 получили ранения, — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны Азербайджана сообщили, что ВС Армении атаковали территорию Бардинского района из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в военных преступлениях против мирных граждан. Он подчеркнул, что Баку наносит удары исключительно по военным объектам в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.