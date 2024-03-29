АвтоВАЗ открыл производство Lada в Азербайджане АвтоВАЗ запустил сборку Lada Granta в Азербайджане на площадке партнера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ запустил сборку автомобилей Lada Granta в Азербайджане на площадке регионального партнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. При этом до конца года на конвейер будут поставлены модели семейств Niva и Vesta.

Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Niva — Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta, — приводит агентство слова президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

В компании подчеркнули, что на площадке в Азербайджане организована зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей. Это первый проект по производству Lada в республике в истории концерна, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно о планах АвтоВАЗа возобновить производство Lada Largus в 2024 году. В феврале в Ижевске собрали первую опытную партию модели, старт серийного производства намечен на май. По ряду предположений, цена на новинку может начинаться от 1,5 млн рублей.

Также сообщалось, что в Германии обнаружили заброшенный дилерский центр Lada и Kia, в котором осталось несколько старых автомобилей. На видео с места показаны брошенные машины, а также запчасти и различная документация к ним.