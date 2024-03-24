В Германии нашли заброшенный салон Lada Forgotten Buildings: в Германии нашли заброшенный салон Lada со старыми машинами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Германии обнаружили заброшенный дилерский центр Lada и Kia, в котором осталось несколько старых автомобилей, рассказали авторы YouTube-канала Forgotten Buildings. На видео с места показаны брошенные машины, а также запчасти и различная документация к ним.

Точное местоположение салона не уточняется. По словам блогеров, раньше этот центр держали двое братьев, один из которых занимался продажами, а другой ремонтировал машины.

Автосалон закрыли 15 лет назад, когда между братьями произошел разлад и они закрыли семейный бизнес. Но сервисная мастерская просуществовала еще около 10 лет, судя по календарю в одном из помещений, на котором выставлена дата 16 декабря 2019 года.

В салоне до сих пор остаются такие старые модели, как минивэн Kia Carnival 2000-х годов. Есть и более современные образцы, в том числе хетчбэк Kia Ceed. В сервисном центре также по сей день стоят автомобили марок Volkswagen и Nissan, в которых отсутствуют некоторые части.

До авторов ролика внутри успели побывать другие люди, о чем свидетельствуют надписи на стенах и разбросанные вещи. Блогеры в том числе запечатлели документы к Lada Niva. На стенах также можно заметить наклейки с символикой отечественного бренда.

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