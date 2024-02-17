Lamborghini Aventador за 35 млн рублей неожиданно нашли в лесу Sun: жители Мьянмы наткнулись на Lamborghini прямо в джунглях

Фото: Sebastian Geisler/imago stock&people/Global Look Press

Lamborghini Aventador

Жители Мьянмы нашли в джунглях спорткар Lamborghini Aventador, стоимость которого оценивается в 300 тысяч фунтов стерлингов (35 млн рублей), передает британская газета The Sun. Как уточняется, состояние спортивного автомобиля оставляет желать лучшего — он поврежден и долгое время находился без должного ухода.

Ценный ультраредкий суперкар был найден поврежденным и заброшенным глубоко в тропическом лесу Азии. Считается, что Lamborghini Aventador LP750-4 SV стоит 300 тысяч фунтов стерлингов, его запущенное пыльное состояние озадачило автолюбителей, — пишет таблоид.

Пока у специалистов нет версий, как люксовая машина оказалась глубоко в джунглях, однако по одной из версий местных жителей, она принадлежала семье, заработавшей состояние на торговле наркотиками. В качестве подтверждения своих слов они напомнили, что в 2023 году в стране был ликвидирован крупный наркокартель, а все имущество злоумышленников, включая авто, было конфисковано.

К сожалению, неизвестно, что случилось с Lamborghini после того, как его обнаружили, — уточняет издание.

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