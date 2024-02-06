Появились кадры атмосферного «кладбища» старинных авто В Сети опубликовали видео японского «кладбища» ретроавтомобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автор YouTube-канала Sammit опубликовал видео, на котором запечатлено необычное «кладбище» автомобилей, расположенное в Японии. На кадрах можно заметить легендарные Chevrolet Corvette поколения С3 и некоторые классические спорткары.

Также в ролике можно найти Toyota Supra A70, узнаваемую только по фонарям, и Datsun Z, весь покрывшийся ржавчиной. Судя по видео, стоянка автомобилей давно заброшена, машины буквально заросли травой. Автор ролика отметил, что спасти технику уже невозможно. Также неизвестно, будут ли власти убирать данную территорию или она так и останется «кладбищем» ретроавтомобилей.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan создают китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro под именем Xcite X-Cross 7, выяснил корреспондент NEWS.ru. Ему удалось сделать эксклюзивные фотографии на площадке предприятия.

Судя по снимкам, сейчас автомобили проходят тестовые заезды, а инженеры занимаются их адаптацией под условия российских дорог. Выбор на модель Chery Tiggo 7 Pro пал из-за ее высокой популярности. В 2023 году кроссовер вошел в пятерку лучших по продажам. Данные АЕБ говорят, что в прошлом году 52 635 покупателей выбрали именно «семерку».