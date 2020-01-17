Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) запретила казахстанской авиакомпании Bek Air использовать код обозначения и префикс кода. Данные предназначены для определения перевозчика аэропортами и билетными сервисами.
Код могут вернуть в течение 60 дней, если предприятие будет соответствовать необходимым параметрам,
Fokker 100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря. Едва начав взлёт, борт дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем лайнер накренился, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу по расшифровке параметрического и звукового самописцев самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Казахстане.
По данным специалистов, предварительный анализ полученных сведений позволил восстановить хронологию событий и обозначить приоритетную версию катастрофы.
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