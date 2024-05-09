Лукашенко посоветовал не проверять силу Белоруссии Лукашенко: Белоруссия сделает все, чтобы никто извне не проверил ее силу

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия стала сильнее, и она сделает все, чтобы никто не стал проверять ее возможности извне, заявил президент республики Александр Лукашенко во время церемонии в честь Дня Победы в центре Минска. Глава государства объяснил, что страну сделали сильнее внешние вызовы и давление, передает БелТА.

Манипуляции бесполезны, если люди живут своим умом. Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели к одному — Беларусь стала сильнее. Мы сделаем все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле, — сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что жители Белоруссии в годы Великой Отечественной войны «не стали на колени перед врагами и не намерены склонять голову перед ними и сегодня». По его словам, сегодня все признательны мужеству и стойкости солдат, отдавших жизни за Победу.

Наши память и правда надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства. Дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времен, — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко 9 мая также посетил парад Победы в Москве, где его сопровождал любимый шпиц Умка. Отмечается, что питомец президента посещает мероприятия, посвященные Победе в ВОВ, уже не первый раз.