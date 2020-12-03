Армянская оппозиция предложила кандидата на пост премьер-министра

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Премьер-министром Армении должен стать Вазген Манукян, ранее уже возглавлявший правительство. Об этом заявил экс-директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян.

Оппозиционеры, таким образом, выполнили обещание, данное накануне, и назвали человека, который, по их мнению, должен руководить страной. Они не прекращают требовать отставки действующего премьера Никола Пашиняна.

Решено, что Вазген Манукян прекратит партийную деятельность. Он взял обязательство провести внеочередные парламентские выборы, в которых не будет участвовать, — сказал Ванецян журналитам.

Вазген Манукян был премьер-министром Армении в 1990-1991 годах, затем занимал пост министра обороны. В 1996 году участвовал в выборах президента страны. С 2009 по 2019 годы занимал пост председателя Общественного совета Армении.

Оппозиция, напомним, недовольна действиями Пашиняна в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Армянские оппозиционеры требуют отставки Пашиняна.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, личное мужество главы камбина Армении отметил Владимир Путин. Он заявил, что Пашиняну пришлось принимать болезненные решения во благо народа.