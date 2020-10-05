Армия Карабаха начала отступление на некоторых направлениях

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Пресс-секретарь Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанного государства начала тактическое отступление на ряде направлений.

Исходя из тактических соображений армия обороны отвела войска на некоторых участках линии соприкосновения, — написал он в Facebook.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило, что военные на линии соприкосновения уничтожили четыре армянские ракетные системы залпового огня «Град», передаёт РИА Новости.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, если Ереван выведет свои вооружённые силы с этой территории. Азербайджанский лидер подчеркнул, что это является единственным условием прекращения конфликта. Об этом писал NEWS.ru.

7 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.