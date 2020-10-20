Армия Азербайджана уничтожила более 200 армянских танков в Карабахе

https://static.news.ru/photo/3d1dbfa8-12d4-11eb-8dcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Военные Азербайджана за время эскалации в Нагорном Карабахе уничтожили 241 танк армянской армии и ещё 39 захватили в качестве трофеев. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

По его словам, армянская сторона также потеряла 50 БМП и 24 были захвачены. Кроме того, уничтожены около двух десятков самоходных артиллерийских установок, 70 установок «Град», более полусотни миномётов, около 200 орудий и 6 беспилотных летательных аппаратов.

Наряду с этим азербайджанские военные уничтожили два оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус», один ракетный комплекс «Точка-У» и одну баллистическую ракету.

ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе нанесли разрушительный урон военному потенциалу Армении, — цитирует главу государства «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев добавил, что военные республики ежедневно занимают важные и стратегические населённые пункты и высоты.

Ранее NEWS.ru писал, что о ходе боёв рассказал глава самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. Он отметил, что азербайджанские войска подошли к границам собственно Армении на расстояние всего нескольких километров.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.