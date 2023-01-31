Армению обвинили в установке новых мин на территории Азербайджана Замглавы МИД Азербайджана Мамедов: Армения продолжает устанавливать мины на территории республики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Баку располагает новыми фактами установки Арменией мин и других взрывных устройств на азербайджанской территории, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе публичных слушаний в Международном суде ООН. По его словам, мины были установлены после подписания Ереваном трехстороннего заявления в ноябре 2020 года. Трансляция слушаний велась на сайте ООН.

Азербайджан обращается сегодня в суд только по одной причине: [необходимо] прекратить продолжающиеся убийства и нанесение увечий азербайджанцам по признаку этнического и национального происхождения посредством взрывных устройств, установленных Арменией после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года, — заявил Мамедов.

Представитель азербайджанской стороны отметил, что с момента объявления предыдущего решения суда — 7 декабря 2021 года — на территории Азербайджана было обнаружено более 2700 мин, произведенных в Армении в 2021-м. Мамедов также назвал ложью заявления армянской стороны о том, что Ереван не устанавливает наземные мины на территории Азербайджана.

23 января правительство Азербайджана представило в Международный суд ООН основной документ по иску против Армении, который содержит подробную информацию об азербайджанцах, убитых, изгнанных и пострадавших в результате этнических чисток и других действий Армении в течение 30 лет. В обращении подчеркивается важность выполнения Ереваном обязательств по раскрытию всей информации о пропавших без вести азербайджанцах, возвращении азербайджанцам незаконно захваченных земель и имущества, прекращении пропаганды на почве ненависти, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении прав человека.