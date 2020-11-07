Армения считает нереалистичными переговоры по Карабаху

https://static.news.ru/photo/aaf0284a-c810-11ea-b972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Никол Пашинян Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Говорить о переговорах по Нагорному Карабаху между сторонами в ходе военных действий нормально, но нереалистично, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Говорить о переговорах в условиях войны нормально, но нереалистично, — отметил политик в интервью ARD.

Он напомнил, что условия переговоров были обсуждены в московском заявлении от 10 октября. Документ был принят при посредничестве РФ, затем при посредничестве Франции и США он был подтверждён.

Я имею в виду, если есть согласованные пункты, какой смысл выдвигать друг другу условия, ведь, в конце концов, оно (заявление — NEWS.ru.) было принято совместно. <...> Условия там уже прописаны, и мы сочли их приемлемыми, — сказал он.

Политик считает, что вопрос Карабаха можно обсуждать и решать только в рамках Минской группы ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.