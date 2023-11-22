Армения предложила Азербайджану встречу по демаркации границы МИД Армении предложил Азербайджану встречу по демаркации границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ереван предложил Баку провести заседание по демаркации госграницы, сообщил МИД Армении. Как отмечается, республика готова приложить усилия к нормализации отношений с Азербайджаном, установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. Для этого, по мнению армянской стороны, есть возможности при наличии политической воли с обеих сторон.

Армянская сторона продолжает демонстрировать такую волю. Одним из проявлений этой воли является и то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации границы на государственной границе между двумя странами, — говорится в заявлении.

Накануне МИД Азербайджана предложил Армении обсудить мирный процесс во время встречи на государственной границе. В Баку призвали армянскую сторону не допускать ненужных простоев и выразили надежду, что Ереван поддержит призыв для начала переговоров в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армении нужно «воспользоваться сложившимися историческими возможностями» для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. Он подчеркнул, что Еревану пора прекратить агрессивную риторику в адрес Баку.