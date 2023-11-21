Баку предложил Еревану провести встречу на границе для обсуждения мира МИД Азербайджана предложил Армении встретиться на границе для переговоров о мире

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МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на государственной границе для обсуждения мирного процесса, передает «Интерфакс-Азербайджан». В Баку призвали армянскую сторону не допускать ненужных простоев и выразили надежду, что Ереван поддержит призыв для начала переговоров в ближайшее время.

Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе с целью скорейшего заключения мирного соглашения. Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая решение о выборе приемлемого места или же о встрече на государственной границе, — заявил МИД АР.

В азербайджанском дипведомстве указали, что мирный процесс «серьезно затормозил» тот факт, что Армения ответила на предложения Баку по проекту мирного соглашения лишь спустя 2,5 месяца. Этот простой не способствует стабильности и процветанию в регионе, подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

Ранее МИД Армении сообщил, что направил Баку шестой вариант проекта мирного соглашения. В Ереване заверили, что остаются привержены ранее обговоренным принципам нормализации отношений.