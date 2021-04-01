Армения отказалась комментировать применение «Искандеров» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2087091a-9391-11eb-80cf-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении отказался давать комментарии по поводу возможного применения страной оперативно-тактических комплексов «Искандер» российского производства на территории Нагорного Карабаха осенью прошлого года. Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля.

Давтян подчеркнул, что не может давать комментарии по этому поводу. По его словам, данная информация не подлежит разглашению.

Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению, — цитирует начальника Главного штаба ВС Армении «Интерфакс».

Прежде вопрос об использовании «Искандеров» уже привёл к настоящему правительственному кризису в Армении — премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что вооружение из РФ эффективно лишь на 10%.

Ранее представитель азербайджанского агентства по разминированию (АНАМА) сообщил, что в зоне карабахского конфликта были найдены обломки «Искандеров».

Судя по разглашённым сведениям, в зоне обнаружения разорвавшихся ракет был найден российский «дальнобойный» вариант «Искандера». Эта информация бьёт сразу по нескольким участникам конфликта — как непосредственным, в лице Армении, так и по России, выступающей в роли главного медиатора в конфликте, писал NEWS.ru.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.