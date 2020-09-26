Армения призывает в армию запасников младше 55 лет

https://static.news.ru/photo/2816c674-00c6-11eb-a995-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/MELIK BAGHDASARYAN/ТАСС

Власти Армении объявили мобилизационный призыв солдат запаса. В армию должны войти все военнослужащие младше 55 лет.

Соответствующее решение приняло правительство республики, передаёт РИА Новости. Мобилизации подлежат офицеры, прапорщики и рядовые запаса.

В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения Вооружённых сил, — говорится в постановлении кабмина.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об «успешной контрнаступательной операции» в карабахском направлении фронта. Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая большое количество его маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяжённости фронта идут ожесточённые бои.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.