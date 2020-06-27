Amnesty International требует от Минска освободить арестованных активистов

https://static.news.ru/photo/a5be1b08-b883-11ea-88cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Международная организация Amnesty International потребовала от руководства Белоруссии освободить арестованных белорусских активистов и блогеров.

Об этом заявила старший руководитель кампаний организации по Белоруссии Аиша Джанг. По её словам, путём арестов белорусские власти «проводят полномасштабную зачистку инакомыслящих» и используют репрессивные законы «для подавления критики в преддверии выборов». Действующий президент страны баллотируется на них на шестой срок подряд, передаёт «Интерфакс-Запад».

Кандидаты от оппозиции, их сторонники и независимые СМИ столкнулись с произвольными арестами, большими штрафами и тюремным заключением. Сейчас те, кто активно ведут социальные сети, также становятся мишенью преследований, — заявила Джанг.

Комментируя информацию о задержании трёх блогеров — Игоря Лосика, Сергея Петрухина и Сергея Спариша — она сообщила, что в Amnesty International все потрясены этими сообщениями. Она отметила, что ещё двум популярным блогерам, Владимиру Неронскому и Владимиру Цыгановичу, уже предъявлены обвинения по уголовным делам.

Никто не должен быть наказан за использование интернета для выражения мнения о правительстве и его политике. Власти должны помнить, что свобода слова - это право, а не преступление, — подчеркнула Джанг.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед рабочими «Беларуськалия» и призвал их сделать правильное решение на грядущих выборах главы государства. Он особо подчеркнул необходимость не допустить «майданов» и управления страной извне.