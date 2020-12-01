Алиев: жизнь в Нагорном Карабахе будет хорошей

https://static.news.ru/photo/320b36fa-33cb-11eb-a050-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахского конфликта больше нет, поэтому жизнь проживающих в Карабахе людей будет хорошей.

Если кто-то считает, что этот конфликт ещё продолжается, он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, — граждане Азербайджана. Они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты, — заявил в своем обращении к народу глава государства, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Лачинском районе военные подняли флаг Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии вошли на его территорию согласно трёхстороннему заявлению, подписанному президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. В соответствии с документом, ВС Армении должны были быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращён Азербайджану до 1 декабря.

Глава РФ Владимир Путин, Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.