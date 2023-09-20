Алиев заявил о надежде на заключение мирного договора с Арменией

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Руководство Армении показало политическую компетентность по ситуации в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу. По его словам, это дает надежду на то, что мирный договор между Баку и Ереваном будет заключен. Обращение главы Азербайджана транслирует YouTube-канал AZTV.

Армения неожиданно проявила политическую компетентность. Мы это видим, и это обнадеживает. Верю, что события, произошедшие сегодня и вчера, окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, — отметил Алиев.

Президент также порекомендовал не забывать, что «железный кулак на месте». По его словам, это касается всех, кто не может «переварить успехи Баку».

И пусть не забывают: Карабах — это Азербайджан, — добавил глава государства.

Ранее Алиев пообещал обеспечить все права армян, проживающих в Карабахе. По его словам, на переговорах, которые состоятся 21 сентября, Баку донесет свою позицию по реинтеграции. Регион, гарантировал он, будет «превращен в рай».

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября в целях «восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории». При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.

В МО Азербайджана отметили, что в ходе антитеррористический операции в Карабахе были взяты под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований, захвачены один танк, семь боевых машин, две боевых машины пехоты, четыре миномета, а также большое количество вооружения и техники противоборствующей стороны.