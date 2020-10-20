Алиев сообщил об уничтожении четырёх комплексов С-300 армянской армии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанские военные уничтожили четыре комплекса С-300 армянской армии.

Ранее ВС Азербайджана сбили в небе над Нагорным Карабахом штурмовик Су-25 ВВС Армении. Также Минобороны Азербайджана обнародовало видеоролик уничтожения ЗРК С-300 ВС Армении.

Как сообщили Генпрокуратуре республики, число пострадавших среди мирного населения Азербайджана в Карабахе возросло до 291 человека, погибли 61. Также армянские ВС нанесли ущерб 382 гражданским объектам, 1941 частному дому и 90 жилым зданиям.

Как писал NEWS.ru, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии