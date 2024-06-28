Алиев распустил парламент Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент. Внеочередные выборы в стране запланированы на 1 сентября.

Руководствуясь частью первой статьи 98.1 и пунктом 1 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю: распустить Милли меджлис (Национальное собрание. — NEWS. ru) Азербайджанской Республики шестого созыва. Назначить внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 1 сентября 2024 года, — указано в документе.

Ранее Алиев заявил, что Баку и Ереван продолжают усилия по продвижению нормализации двусторонних отношений и мирной повестки. По словам азербайджанского лидера, на Южном Кавказе обеспечен мир.

Политик отметил важность прекращения территориальных претензий к Азербайджану, основанных на конституции, соответствующих законах и внутренних нормативных правовых актах в Армении. Он также выступил за ликвидацию Минской группы ОБСЕ и связанных с ней институтов для полного прекращения конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь сказал, что текст мирного договора между Баку и Ереваном «вполне созрел» и осталось скорректировать последние штрихи. По его словам, документ будет доведен до окончательного вида на основе ранее одобренных и подписанных соглашений.