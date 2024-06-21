Алиев оценил прогресс Азербайджана по достижению мира с Арменией Алиев: Баку и Ереван продолжают усилия по нормализации отношений

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Ильхам Алиев

Баку и Ереван продолжают усилия по продвижению нормализации двусторонних отношений и мирной повестки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам азербайджанского лидера, которые приводит его пресс-служба, на Южном Кавказе обеспечен мир.

Отметив, что в регионе обеспечен мир, а инициатором принципов, составляющих основу мирного договора, и его текста является азербайджанская сторона, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что усилия по продвижению процесса нормализации и мирной повестки на двусторонней основе продолжаются, — говорится в сообщении.

Алиев отметил важность прекращения территориальных претензий к Азербайджану, основанных на конституции, соответствующих законах и внутренних нормативных правовых актах в Армении. Он также выступил за ликвидацию Минской группы ОБСЕ и связанных с ней институтов для полного прекращения конфликта.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что Ереван готов заключить мирный договор с Баку в течение ближайшего месяца. По его словам, Армения направила Азербайджану свои предложения, но ответа не получила. По его словам, позиция азербайджанской стороны вызывает вопросы о реальности окончательной цели по установлению мира.