Алиев: признание независимости Карабаха — «красная черта» для Баку

https://static.news.ru/photo/011980fe-0efc-11eb-a59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Красной чертой» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях целостность страны не может быть нарушена, — цитирует его РИА Новости.

Алиев напомнил, что в Баку всегда заявляли, что ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха. Он назвал этот акт «красной линией».

Отмечается, что ранее Армения заявила, что может признать НКР.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, военного журналиста Семёна Пегова. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму.