Алиев приказал войскам не поддаваться на провокации с армянской стороны

https://static.news.ru/photo/538a78c2-176a-11eb-ba99-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал указание вооружённым силам страны не поддаваться на провокационные действия Еревана и со своей стороны не нарушать режима прекращения огня.

Мы освобождаем наши земли от оккупации. За это время доблестная азербайджанская армия освободила от врага много населённых пунктов. Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя, потому что Нагорный Карабах — историческая, исконная азербайджанская земля. Азербайджанский народ веками жил, творил и создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха, — добавил азербайджанский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД Азербайджана возложили ответственность за срыв перемирия в Нагорном Карабахе 26 октября на Армению.

В ведомстве отметили, что Армения грубо нарушила режим прекращения огня. В частности, армянские военные обстреляли позиции азербайджанских вооружённых сил в Лачинском и Тертерском районах. Кроме того, обстрелу подверглись территории на Агдамском, Физулинском и Губадлинском направлениях.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в грубом нарушении нового перемирия сразу после его вступления в силу 26 октября. В Баку подчеркнули , что со своей стороны полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.