Алиев: Азербайджан готов к открытию коммуникаций с Арменией

https://static.news.ru/photo/c209fb28-84fd-11eb-b59e-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе остался в прошлом, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев главе ОБСЕ Анн Линде на встрече с делегацией, которую она возглавляла. Баку готов к открытию коммуникаций с Ереваном.

Теперь конфликт остался в прошлом и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши взгляды на то, как строить будущее, — сказал он.

По его словам, четыре месяца, которые прошли с завершения военных действий в регионе, демонстрируют, что обе стороны хотят «закрыть страницу» и сосредоточиться на будущем, говорится на сайте азербайджанского лидера.

Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Это часть [трёхстороннего] заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на разных уровнях. Считаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью перевернуть страницу войны и оставить её в истории, — добавил он.

Политик добавил, что открытие коммуникаций пойдёт на пользу всем в регионе и может привести к сотрудничеству в других областях.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога президент Владимир Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.