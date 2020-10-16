Алиев: говорить о введении миротворцев в Нагорный Карабах пока рано

https://static.news.ru/photo/7b85c872-0fb8-11eb-b65f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jinipix/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что пока рано говорить о введении миротворцев в Нагорный Карабах.

Помощник президента страны Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не поддерживает идею включения российских военных наблюдателей в состав механизма по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Азербайджан ведёт операции не на территории другой страны, а на [территории], находящейся под его суверенитетом, — пояснил политик в интервью газете El Mundo.

По его словам, Баку не считает, что отправка российских наблюдателей уместна прямо сейчас.

Ранее глава Азербайджана заявил, что власти страны не намерены просить военной помощи у Турции и Пакистана. Политик подчеркнул, что политическое урегулирование конфликта невозможно без участия Турции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что миротворческие силы в Нагорном Карабахе можно разместить только с согласия сторон. Он подчеркнул, что Армения и Азербайджан пока не дали ответа на этот вопрос, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.