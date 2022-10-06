Алиев: Баку требует вывода из Карабаха вооруженных формирований Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку требует вывода из Карабаха находящихся там остатков армянских вооруженных формирований. При этом в интервью азербайджанским телеканалам в Праге он назвал армян, проживающих в регионе, гражданами Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Армянские вооруженные силы по сей день все еще не выведены с нашей территории. Мы требуем этого. Правда, часть из них выведена, но они все еще присутствуют на нашей земле, и мы ждем, что этому будет положен конец, — подчеркнул Алиев.

По его словам, в мире уже осознали, что Карабах — это Азербайджан. Будущее проживающих в регионе армян Алиев назвал внутренним делом Баку.

Армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело, — указал азербайджанский лидер.

Он добавил, что жизнь этих армян после интеграции в азербайджанское общество станет лучше нынешней.

Ранее Ильхам Алиев 6 октября заявил, что рабочие группы Азербайджана и Армении должны вскоре начать подготовку текста мирного соглашения. По его словам, это произойдет после того, как министры иностранных дел двух стран встретятся во второй раз.