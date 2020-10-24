Алиев: Армения планировала атаку на нефтегазовую инфраструктуру

Армянские власти планировали нарушить поставки газа и нефти из Азербайджана в другие страны, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Мы слышали заявления высокопоставленных лиц Армении о том, что они совершат атаки на нашу стратегическую нефтяную инфраструктуру, в том числе на трубопроводы и самый крупный нефтегазовый терминал в бакинском посёлке Сангачал, — сказал он.
По его словам, такой случай уже происходил, когда армянские войска совершили нападение в 15 километрах от газопровода, который обеспечивает энергетическую безопасность Европы.
Таким образом, Армения планировала нарушить поставки нефти и газа из Азербайджана в Европу и весь мир, — отметил он в интервью Fox News.
Ранее NEWS.ru приводил слова мэра азербайджанского города Гянджа Ниязи Байрамова, который рассказал о жертвах обстрелов. Ракетные атаки на город с 4 по 11 октября привели к гибели 26 человек, из которых семеро — дети.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.