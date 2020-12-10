Активисты в Ереване парализовали работу метро

https://static.news.ru/photo/d7e205ba-3b7b-11eb-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Оппозиционные активисты в Армении, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, парализовали движение метро в Ереване.

В 09:08 (08:08 мск. — NEWS.ru) движение ереванского метро было парализовано. На станциях метро проводятся акции неповиновения, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ереванского метрополитена.

Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку из-за подписанного соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку из-за подписанного соглашения о прекращении огня в Карабахе. Противники армянского премьера выдвинули на должность премьера экс-руководителя правительства Вазгена Манукяна.

Накануне NEWS.ru сообщал, что активисты устроили акцию возле здания кабмина. Они пытаются пробраться внутрь. Один из митингующих заявил, что собравшимся необходимо увидеться с Пашиняном и сказать, что у него больше нет власти в стране.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе, эскалация которого произошла 27 сентября. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Многие жители Армении выступили с критикой подобных условий перемирия, так как, согласно этим договорённостям, власти Баку восстановили контроль над значительной частью Нагорного Карабаха.