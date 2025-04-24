Раскрыто, кого еще задержали в Киргизии вместе с сотрудницей Русского дома Африканист Васильев задержан в Киргизии по делу о вербовке наемников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по Африке и Центральной Азии, обозреватель информационного агентства «Регнум» Виктор Васильев задержан на территории Киргизии, написала в Telegram-канале главный редактор агентства Марина Ахмедова. Он проходит по делу о вербовке наемников. Как уточнила Ахмедова, Васильева задержали еще накануне вместе с сотрудницей Русского дома в Киргизии Натальей Секериной.

Вчера я писала о задержании сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной. С ней был задержан сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин и еще пара человек. Я знала, что все они — русские, но не знала, что один из них автор «Регнума» Виктор Васильев, эксперт по Африке и Центральной Азии, — заявила она.

Ахмедова добавила, что Васильев, Секерина и другие были схвачены силовиками в «отместку за баню». Речь идет о задержании киргизов во время рейда в Москве. Как утверждает главред агентства, правительство Киргизии имело на них «зуб».

Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке бойцов для участия в вооруженных конфликтах за рубежом в среду, 23 апреля. Секериной грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, она была арестована по ложным показаниям представителя Госкомитета национальной безопасности Киргизии.