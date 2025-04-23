В Госдуме раскрыли любопытный нюанс ареста члена Русского дома в Киргизии Депутат Чепа: сотрудница Русского дома задержана в Киргизии по ложным показаниям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудница Русского дома была арестована в Киргизии по ложным показаниям представителя Государственного комитета национальной безопасности страны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, следствие должно разобраться в деле и сделать правильные выводы.

Пресс-секретарь мэра города Ош и работница Русского дома арестованы по показаниям задержанного представителя ГКНБ, который, по информации, полученной мною, дал лжесвидетельство. Они не причастны к обвинениям, что им предъявлены. Там чуть ли не госпереворот какой-то — такие показания дал против них некий человек. Поэтому я считаю, что следствие, очевидно, разберется, сделает правильные выводы, — сказал Чепа.

По его словам, сотрудницу Русского дома могли задержать в чьих-то интересах. Депутат уточнил, что всегда найдутся люди, готовые раздуть скандал из подобного инцидента и придать политическую оценку любому происшествию.

Это выгодно определенным спецслужбам, и они это активно используют. Поэтому я думаю, что здесь разберутся и делать преждевременные заключения аккуратно надо. Эта история у нас под контролем. И мы понимаем причины, откуда растут ноги, — добавил Чепа.

Ранее стало известно, что в Киргизии по подозрению в вербовке бойцов для участия в вооруженных конфликтах за рубежом арестовали сотрудницу Русского дома. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.