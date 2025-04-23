В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома В Киргизии по подозрению в наборе наемников арестовали сотрудницу Русского дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Киргизии по подозрению в вербовке бойцов для участия в вооруженных конфликтах за рубежом арестовали сотрудницу Русского дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на Первомайский районный суд Бишкека. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 19 апреля 2025 года ходатайство следователя <…> Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого С. Н. В. — удовлетворить, — сообщили в суде.

Агентство уточнило, что речь идет о женщине по имени Наталья. По информации источника, она действительно работала в Русском доме в прошлом. Однако инкриминируемые ей деяния никак не относятся к учреждению, говорится в публикации.

Ранее стало известно о планах Киргизии отказаться от российского газа. В частности, глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что строительство новой железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан позволит создать альтернативный маршрут поставок в республику газа в обход России. Так он отреагировал на рейд в московской бане с мигрантами и их последующую депортацию.