Адвокаты Карапетяна требуют от прокуратуры Армении отменить его арест

Защита российского предпринимателя Самвела Карапетяна направила официальные обращения в прокуратуру Армении с требованием отменить арест бизнесмена, сообщил адвокат Арам Вардеванян на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам юриста, его арест на два месяца незаконный и ничем не обоснован.

Сообщаю, что сегодня были направлены письма генеральному прокурору и в прокуратуру. Очевидно, что столь длительное, необоснованное и незаконное задержание Самвела Карапетяна подлежит устранению со стороны прокурора, — отметил Вардеванян.

Ранее Самвел Карапетян заявил о создании новой политической силы, которая будет опираться на молодежь и национальные качества армянского народа. В своем письме под заголовком «Чего не сделала нынешняя власть?» он также отметил, что Ереван не смог сломить дух армянского народа и подавить свободу слова.

До этого Вардеванян назвал возбужденное против Карапетяна уголовное дело правовым абсурдом. Российскому предпринимателю вменяют призыв к захвату власти в Армении после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви. По мнению стороны защиты, бизнесмена обвинили без доказательств. Адвокат отмечал, что одной из целей дела может быть попытка армянских властей отобрать у бизнесмена компанию «Электрические сети Армении».